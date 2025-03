Ilgiorno.it - Bidello con finto diploma da 100/100 scoperto a Milano: ora dovrà ridare metà degli stipendi

– Per anni ha ottenuto incarichi nelle scuole milanesi e lombarde, forte del titolo di studio di operatore dei servizi della ristorazione conseguito nel 2010 con un voto di 100 su 100. Peccato che G.C., quarantanovenne nativo della provincia di Crotone, non abbia mai frequentato il corso che dà l’accesso a quel, dichiarando quindi il falso. Per questo, nei giorni scorsi, l’uomo è stato condannato dalla Corte dei Conti a risarcire 23.900 euro indebitamente incassati al Ministero dell’Istruzione e del Merito. Stando a quanto ricostruito nelle motivazioni della sentenza, nel 2017 G.C. ha presentato domanda di inclusione nelle graduatorie di istituto e di circolo di terza fascia del personale Ata (profilo professionale di collaboratore scolastico) per il triennio successivo, dichiarando di possedere il titolo conseguito in un istituto alberghiero paritario della provincia di Salerno.