Oasport.it - Biathlon, azzurrini lontani dal podio nelle sprint dei Mondiali junior

Italia senza medagliedei2025 di, in corso ad Oestersund, in Svezia: nella 7.5 km femminile la migliore è Fabiana Carpella, 13ma, mentre nella 10 km maschile centra la top ten Christoph Pircher, decimo.Nella 7.5 kmfemminile le medagliate chiudono tutte con un errore in piedi: si impone l’austriaca Anna Andexer, che centra l’oro in 22’22?0, davanti alla svedese Sara Andeon, all’argento con un ritardo di 8?9, ed alla francese Amandine Mengin, di bronzo a 30?7 . In casa Italia 13° posto per Fabiana Carpella, anch’ella con un errore in piedi, che accusa 1’44?8 dalla vetta. Francesca Brocchiero, con due bersagli mancati, si classifica 21ma a 2’22?5, mentre Ilaria Scattolo, con tre errori in piedi, giunge 28ma a 2’44?7, infine Birgit Schoelzhorn, con 5/10 al tiro, finisce 53ma a 3’57?8.