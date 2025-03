Juventusnews24.com - Biancolino stregato dalla Juventus Next Gen nonostante il KO bianconero: «È la miglior squadra vista al Partenio»

di RedazioneNews24, allenatore dell’Avellino, ha parlato così dopo la vittoria contro laGen. Le sue dichiarazioniRaffaele, allenatore dell’Avellino, ha fatto i complimenti allaGen nella conferenza stampa post partita, con i bianconeri usciti sconfitti per 2-1 dal match di Serie C. Di seguito le sue parole.PAROLE – «Avevo chiesto di non abbassare la qualità e l’intensità. La Juve è laal. Sapevamo di affrontare una gran bella, mi ha impressionato molto, ma di fronte c’è stato un Avellino che ha avuto quella cattiveria e quella cazzimma giusta per prendersi i tre punti».Leggi sunews24.com