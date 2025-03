Anteprima24.it - Biancolino: “La strada è quella giusta, orgoglioso del gruppo”

Tempo di lettura: 2 minuti“E’ una vittoria che ci dà ulteriore morale. Abbiamo conquistato tre punti preziosi contro una squadra tosta. Mi è piaciuta la reazione della squadra”. Così Raffaele, dopo il successo (2-1) arrivato contro la Juventus Next Gen. “Siamo sulla, è la mentalità a fare la differenza – afferma il tecnico – Chi è entrato non ha abbassato ritmo e qualità. Sapevamo di affrontare una squadra forte, una delle migliori viste qui con undeciso”.“Il sacrificio sarà determinante – sottolinea – Bisogna sacrificarsi nel percorso. L’avevo detto a Lescano e Patierno, devono solo farsi trovare pronti. Per me sono i più forti della categoria ma devono sacrificarsi. Oggi mi hanno accontentato: mi prendo i due gol di Facundo e il sacrificio di entrambi”.