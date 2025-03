Piperspettacoloitaliano.it - Bianca Panconi chi è Melody di Che Dio ci Aiuti 8: età e biografia dell’attrice

è una giovane attrice italiana che ha recentemente guadagnato popolarità grazie al suo ruolo nella serie televisiva “Che Dio ci8”. Recita accanto a Francesca Chillemi, ed è una delle new entry dell’ottava stagione. Ma chi èdi Che Dio Ci8 ? Ecco l’età, ladel personaggio e dell’attrici.età eetà 25 anni è nata a Firenze il 20 gennaio 2000, ha iniziato la sua carriera artistica nella sua città natale, frequentando la Max Ballet Academy e la Florence Movie Association. Prima di approdare in “Che Dio ci8”,ha recitato in diverse produzioni televisive e cinematografiche. Ha avuto ruoli in serie come “La vita promessa 2”, “DOC – Nelle tue mani” e “Cuori”. Nel cinema, ha debuttato con il film “Un cielo stellato sopra il ghetto di Roma” e ha recitato anche in “Il ritorno di Casanova” di Gabriele Salvatores.