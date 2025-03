Internews24.com - Beukema Inter, il Chelsea osserva il difensore del Bologna! I dettagli

Tra i nomi caldi per il calciomercato c'è sicuramente quello di Sam Beukema del Bologna, che potrebbe essere un investimento per il futuro del club nerazzurro. Come riportato da Gianluca Di Marzio, sul giocatore sarebbero finiti anche gli occhi del Chelsea, che ha spedito degli osservatori a visionarlo nell'ultimo match dei rossoblù: BEUKEMA INTER, OCCHIO AL CHELSEA – «Continua l'incredibile stagione del Bologna che dopo la vittoria contro il Milan è salita a quota 44 punti, soltanto 5 in meno della Juventus quarta. A vedere la sfida tra rossoblù e rossoneri sugli spalti c'erano anche alcuni osservatori del Chelsea, che hanno potuto guardare da vicino Sam Beukema. Il difensore olandese è tra i giocatori più in forma della squadra di Italiano e gli inglesi hanno avuto buone sensazioni.