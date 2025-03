Justcalcio.com - Bergamo Stent, tregua tra lookman e Gasperini … e vendita in estate

2025-02-22 08:38:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto:L’eliminazione di Atalanta In Champions League ha portato molte più antipatie arispetto alla semplice sconfitta. La frattura tra Adela(la sua star) e Gian Piero(il suo allenatore) è stata evidenziata davanti al mondo intero . E il passaggio delle ore l’unica cosa che ha fatto è stata confermare queste differenze e Rendi un futuro in coesistenza insostenibile.Terineranno insieme, tuttavia, questo tecnico e un aggressore del 2024-25. Non hanno scelta. Atalanta è terzo nella Serie A (cinque punti della leadership) e ha opzioni per consentire di sognare. I proprietari di Atalanta (La Percassi in Italia e gli investitori americani con Pagliuca alla testa) Hanno mediato a “salvare” la situazione –fino a giugno.