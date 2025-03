Berbenno Locatelli | Rifaremo piazza Roma | così i cittadini saranno protagonisti

Leggi su Bergamonews.it

. La politica è qualcosa di più di una passione per Manuel, 48 anni, sindaco dal giugno scorso di. Già consigliere, da sempre impegnato, ha deciso di mettersi alla guida del paese della Valle Imagna con un compito preciso: renderedella vita amministrativa dii giovani e quanti sono lontani dalla politica. Una ventata di novità che lo ha premiato alle urne e cheha ripagato dando vita alla nuova giunta composta da volti nuovi lontani finora dal Palazzo Comunale.Sindaco, come si sta trovando nei suoi primi mesi da primo cittadino?Questo primo anno di mandato non poteva iniziare in modo migliore, merito anche alla squadra che lavora coesa e unita per amministrare il bene comune. Ad oggi sono molto soddisfatto dell’operato messo in atto dalla mia amministrazione, visto che abbiamo già risolto alcuni problemi.