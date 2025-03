Sport.periodicodaily.com - Benfica vs Barcellona: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2024/2025. Le due squadre promettono un altro spettacolo dopo quello andato in scena nella fase a girone unico.vssi giocherà mercoledì 5 marzo 2025 alle ore 21 presso l’Estadio do SlVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lusitani sono approdati agli ottavi dopo aver superato il Monaco ai playoff. Un appendice resasi necessaria in virtù di un cammino non proprio virtuoso nella fase eliminatoria chiusa al sedicesimo posto con 13 punti. Tutt’altro cammino in campionato dove la squadra di Lange condivide il primato in classifica con i cugini dello Sporting.I blaugrana invece si sono qualificati direttamente agli ottavi grazie al secondo posto ottenuto nella fase a girone dietro soltanto al Liverpool, grazie a sei vittorie su otto.