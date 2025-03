Anteprima24.it - Benevento-Sorrento, le parole di mister Pazienza: “Dato il massimo attuale, bisogna essere più risoluti”

Tempo di lettura: 3 minutiTerzo pareggio consecutivo per ilche al “Ciro Vigorito” non è anoltre l’1-1 contro ilrimediando solo nel finale al vantaggio degli ospiti, gol subito sulla solita palla inattiva.dal suo approdo sulla panchina dei giallorossi ha un magro bottino di 3 punti in quattro gare. Queste le suein sala stampa: PRESTAZIONE – “Sul piano dell’impegno la squadra hail, almeno quello che poteva dare considerando il periodo che stiamo vivendo. C’è rammarico per le situazioni quando siamo arrivati vicino alla porta dove non c’è ancora la giusta cattiveria”.SCINTILLA – “È undi fatto che con il cambio della guida tecnica i risultati fino ad ora non sono quelli sperati. Da parte mia c’è la necessità di trovare delle soluzioni.