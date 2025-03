Anteprima24.it - Benevento-Sorrento, le parole del tecnico dei rossoneri: “Gara di grande sacrificio, non pensiamo ai playoff”

Tempo di lettura: 2 minutiC’è soddisfazione nelledi mister Ferraro,delcon i suoi ragazzi che hanno portato via un ottimo pareggio dal “Ciro Vigorito” in unacontraddistinte da tante assenze nella compagine ospite. Queste le suein sala stampa:– Ci tengo a complimentarmi con i ragazzi. Non era facile fare unacosì di. Questo è lo spirito giusto. Non giocando così qui sarebbe venuto fuori probabilmente un risultato diverso. Ilci ha messo alle corde diverse volte. Siamo stati bravi a difenderci. Se eravamo più attenti su quel gol ora si poteva parlare anche di altro.PLAY OFF – Sul gol di Musso, se l’arbitro ha visto così ha fatto bene. Non entro in queste cose. I play-off. Non ci esaltiamo pensandoper. Da quando sono arrivato abbiamo affrontato gare toste.