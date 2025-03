Iodonna.it - Belle come Kim Kardashian. Femminili come le cocotte della Belle Époque. Un film, "Diamant Brut" spiega cosa sognano oggi le ragazze.

Leggi su Iodonna.it

La principessa dei tempi moderni, quella delle favole, com’è? Ruba nei grandi magazzini profumi di marca, bijoux e altra paccottiglia che poi rivende negli autogrill. Davanti allo specchio del bagno di casa mette in scena una vera liturgia. E quando contempla la propria immagine riflessa nel telefonino ornato di paillettes si chiede: «Schermo, schermo delle mie brame, chi è la più bella del reame?». «Ogni epoca produce le eroine che merita» aveva commentato il critico di Le Figaro al passaggio di(“e grezzo”) in concorso all’ultimo Festival di Cannes. Kintsugi: l’arte giapponese che trasforma le cicatrici inzza e insegna la resilienza Xraramente accade, il festival francese aveva selezionato per la competizione principale un’opera prima, di una regista giovane, nemmeno quarantenne, Agathe Riedinger, alle spalle solo 4 cortometraggi e un paio di dichiarazioni impegnative («Mi ispiro a Ulrich Seidl, amo la sua crudezza, il suo modo frontale e duro di mettere i piedi nel piatto e mostrare le cose per quello che sono»: il cineasta austriaco di Safari e Rimini è in effetti noto per la spietatezza del suo sguardo).