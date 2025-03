Isaechia.it - Beatrice Luzzi: “Ecco perché Helena non merita di vincere il Grande Fratello!”. E a proposito di Zeudi…

Leggi su Isaechia.it

, opinionista dele concorrente della scorsa edizione, dopo essere stata al centro di molte critiche da parte dei fan diPrestes, in quanto accusata di prendere spesso le difese di Zeudi Di Palma, ha voluto aprire un box domande, durante il quale si è tolta alcuni sassolini dalle scarpe. Laha voluto esprimere una volta per tutte il suo pensiero sulla modella brasiliana:La mia padrona dice che consideraricca di virtù che però dimostra in percentuale irrisoria rispetto al tempo che passa a prevaricare in ogni confronto, e a offendere con gravi insulti sessisti la metà delle donne della casa (una sta tutto il giorno a letto e ci prova con tutti, l’altra è volgare e deve tornare al mercato, l’altra addirittura deve andare dallo psicologo a chiarire il suo orientamento sessuale e smetterla di fare show con la madre!!!).