Batosta Valentino Rossi, tifosi gelati

Penalizzazione e posizione finale lontanissima dal podio. Cosa è successo in Qatar al ‘Dottore’I soldi contano, e pure tanto, ma senza passione che vita sarebbe. È il traino di ogni cosa. È una scarica continua di adrenalina, che ti fa andare avanti sempre e comunque. Nella vita, come in pista se parliamo di lui:.Oltre alle belle donne, per usare un eufemismo, anche se il ‘Dottore’ ha messo la testa a posto da qualche anno – una compagna stabile, Francesca Sofia Novello, e due bambine, con l’ultima Gabriella nata a gennaio – il fresco 46enne ha un’altra grande passione. Diciamo pure che è la prima, ossia i motori. Le moto anzitutto, poi le auto.Dalle moto all’hypercarNon potendo più correre in MotoGP per ragioni di età, ma ha il suo team (il VR46 Racing), dalla quale si è ritirato quattro anni e quattro mesi fa,si è dato alle macchine.