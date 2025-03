Internews24.com - Bastoni suona la carica sui social: «Dura battaglia a Napoli. Abbiamo lottato fino alla fine, ma il lavoro non è finito. Testa alta, continuiamo a spingere» – FOTO

Leggi su Internews24.com

di Redazione: «, ma ilnon è» –Inter ha visto un sostanziale pareggio tra le due squadre favorite per la vittoria del tricolore. Oggi pomeriggio in un Maradona infuocato si è assistito ad uno spettacolo di puro agonismo dove nessuno ha voluto regalare niente; come prevedibile non sono mancate le polemiche che hanno reso incandescente ancora di più l’ambiente. Il contatto tra McTominay e Dumfries ha dato adito a ragionamenti secondo cui è stato negato un rigore netto ai nerazzurri. Al triplice fischio il risultato è stato di 1-1 esuiha volutore l’ambiente. con una. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro(@alessandro)IL MESSAGGIO DEL DIFENSORE: «Tough battle in Naples ??We fought until the end, but the job is not done.