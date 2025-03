Internews24.com - Bastoni e la battaglia di Napoli: il curioso siparietto con Bergomi sui social

di Redazionecommenta il pareggio trae Inter al Maradona: Bepperisponde suial difensoreNon aveva chiesto il cambio, Inzaghi ha mandato in campo de Vrij per sostituirlo eè uscito visibilmente amareggiato della sostituzione. Dopo è arrivato il pareggio del. Alessandro era stato fino tra i migliori in campo e alla fine della partita suiha incoraggiato tutto l’ambiente dopo quella che ha definito una duracontro gli azzurri. «Dura. Abbiamo lottato fino alla fine, ma il lavoro non è ancora finito. Dobbiamo alzare la testa e continuare a spingere» le parole su Instagram di.Non si è fatta attendere la reazione di, sempre attraverso i. «Ale, non molliamo. Nelle difficoltà avete dimostrato di essere una squadra, un abbraccio» le parole dell’ex centrale difensivo nerazzurro.