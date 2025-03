Sport.quotidiano.net - Basket Serie DR1. Il Jolly inizia male la poule promozione

Comincia con una sconfitta in volata ladel(0). La trasferta bolognese di Baricella si chiude con la vittoria 74-73 dei padroni di casa del Bianconeriba (2), che riesce a rimontare dopo esser stato sotto per buona parte della gara (alla fine del primo quarto il punteggio era di 21-31 per gli ospiti): nelle fila cittadine non bastano i 13 punti di Gabbi, i 12 di Marino e gli 11 di Bovio, col primo che viene stoppato pochi istanti prima del gong mentre effettuava il tiro del sorpasso, mentre il terzo prova a ribadire a canestro dopo la rimessa successiva, ma senza che la conclusione abbia esito positivo.