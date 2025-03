Sport.quotidiano.net - Basket serie C Interregionale. Baskérs da urlo: ventesimo centro

Leggi su Sport.quotidiano.net

Continua la marcia deiForlimpopoli, che battono 68-47 (13-13; 39-24; 53-40) la Pallacanestro Titano, conquistando ilsuccesso di fila nonostante le assenze di Grassi e di Antonio Brighi, fratturatosi un dito della mano nell’allestimento di venerdì. Partono forte i titani (0-6), ma i padroni di casa si rimettono in pari grazie a un buon Jonas Bracci. Nel secondo quarto il primo strappo degli artusiani, che dal 21-20 del 14’ firmano un 18-4 che vale il vantaggio in doppia cifra, grazie al solido apporto di Matteo Bracci. Dopo la pausa lunga, i ragazzi di Rossini restano agganciati al match, in scia aicon un buon Felici sotto le plance. Ma nell’ultimo quarto non c’è partita: la difesa forlimpopolese lascia 7 punti in 10’, mentre in attacco Lorenzo Brighi e Sampieri segnano i canestri pesanti che valgono la vittoria.