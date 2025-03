Sport.quotidiano.net - Basket, Serie A: Tortona sbanca Trento con un super Gorham. Reggio strapazza Sassari

, 1° marzo 2025 – Il campionato diA di, dopo ben tre settimane di pausa, è ripreso con una vera e propria sorpresa: nel primo dei due anticipi del 20° turno, infatti, la Bertram Derthonaha fermato la corsa della Dolomiti Energiabattendola 89-85 davanti al pubblico della “Il T Quotidiano Arena” nel giorno dei festeggiamenti per la conquista della prima, storica coppa Italia del club trentino. Sul blitz esterno dei leoni piemontesi (orfani di Strautins, out per il resto della stagione) c’è la firma in calce di un tarantolato Justin, il quale nei 31 minuti giocati ha mandato a bersaglio ben 35 punti con un chirurgico 9/10 da due e un altrettanto eccellente 4/6 da tre. Cifre a cui ha aggiunto cinque liberi segnati e 7 rimbalzi per un monumentale 42 di valutazione complessiva.