Basket, Pistoia batte Napoli e vince lo scontro salvezza in Seria A

Una vittoria pesante per l’Estrachein trasferta la Geviper 74-70, mettendo in secondo piano i problemi societari. Gara molto equilibrata con i toscani che sono stati sempre in scia alla formazione partenopea, grazie alle prestazioni di Eric Paschall (18 punti) e di Lorenzo Saccaggi (16 punti). Con questo successo,aggancia in classifica proprio la squadra campana a quota 10 punti.parte bene con 4 punti consecutivi di Leonardo Totè marisponde subito riavvicinandosi. La partite è molto tesa ed i campani cercano l’allungo mettendo a segno due triple consecutive con Totè ed Erick Green. Gli ospiti resistono e fissano il pareggio a quota 14. Eric Paschall entra in partita e mette subito a referto 4 punti per i toscani. La prima frazione si conclude 21-18 con la tripla finale di Jacob Pullen che spezza la parità.