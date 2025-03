Sport.quotidiano.net - Basket, in serie C la Pallacanestro Femminile Pisa espugna Grosseto dopo due ts

, 2 marzo 2025 –due tempi supplementari, lasbanca, ed allunga in classifica, consolidando l’ottavo posto, ultimo utile per l’accesso ai play-off, nell’ottava giornata di ritorno nel campionato diC. E’ stata una vera e propria battaglia, un incontro molto intenso, giocato a ritmi spesso infernali, con la Gea costretta a vincere per sperare in un aggancio che però è svanito, grazie soprattutto alla grande partita della PFP, che non ha mai mollato fino alla fine .LA CRONACA – Il primo quarto si è aperto con un parziale di 10-0 per la Gea, portato poi a 17-4, con la PFP incapace di portate minacce verso il canestro della squadra di casa. Coach De Filippis interviene però con rotazioni che si rilevano efficaci e permettono alla propria squadra di ridurre lo svantaggio e chiudere 17-15.