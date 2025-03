Sport.quotidiano.net - Basket, in serie C il CUS Pisa vince il derby con CUS Firenze e riapre la lotta salvezza

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 2 marzo 2025 – Di fronte all’ultima chiamata per mantenere vive le speranze di, il Cosmocare CUSha finalmente risposto affermativamente, rompendo un digiuno che durava dal dicembre scorso, aggiudicandosi meritatamente iluniversitario sul campo del CUS, nella settima giornata di ritorno del campionato diC. I ragazzi di coach Scocchera, principale protagonista della vittoria con una gestione perfetta della squadra, sono sempre ultimi, ma si portano però a soli due punti dai fiorentini e a quattro da Pontedera, che ha vinto in casa con S.nzo. Con sei gare alla fine della regular season, i gialloblù possono ancora sperare di approdare ai play-out, evitando l’ultima posizione, sinonimo di retrocessione diretta. LA CRONACA – Sceso in campo con Ciano, Burgalassi, Spagnolli, Siena e Carpitelli, il quintettono dimostra subito di esserci e, trascinato da 7 punti (1 tripla) di Spagnolli, chiude in vantaggio il primo quarto (16-19).