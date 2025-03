Oasport.it - Basket, il big match è della Virtus Bologna. Belinelli e Morgan piegano Milano

Ladimentica le delusioni europee e fa suo l’atteso bigventesima giornataSerie A dicontro l’Olimpia. Finisce 86-80 per la squadra di Ivanovic, che raggiunge Trento a quota 30 punti in classifica e soprattutto si porta sul +4 nei confronti dei grandi rivali milanesi.Il grande protagonista è Marcocon 19 punti, ma un grande contributo lo mettono anche Matte Tornike Shengelia, rispettivamente con 16 e 15 punti. Anon basta un Nikola Mirotic da 22 punti, con Messina che ha preferito lasciare fuori dalle rotazioni Shavon Shields per farlo riposare in vista dell’importante sfida di giovedì sera in Eurolega contro il Fenerbahce.Pronti via esi porta sull’8-1 con uno scatenato Mirotic. Al montenegrino risponde, che riporta lasul -1 (13-14).