Oasport.it - Basket femminile: Schio espugna Venezia nel big match di Serie A1, vincono anche Campobasso e Battipaglia

Finisce la 18a giornata diA1 2024-2025, ed è ovviamente il bigtra Reyere Familaad attirare l’attenzione. Al di là della vittoria orange al Taliercio, ci sonoi successi di conferma die di sogni playoff per.O.ME.P.S.-DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI 62-57Pomeriggio vincente per, che batte Faenza e per il momento si tiene saldamente all’ottavo posto, l’ultimo utile per i playoff. Equilibrio abbastanza costante nel corso del primo quarto,se più Gonzales di Taylor fanno salire Sassari sul 9-15, poi negli ultimi 2’41” c’è solo un 2/2 di Baldassarre ed è 11-15. Le campane sono vive, e lo dimostrano dal 13-19 in poi, con Vojtulek, Benson e Smorto che lanciano un 12-0 capace di girare tutta l’inerzia: all’intervallo è 29-24.