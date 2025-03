Oasport.it - Basket: colpo pesante di Tortona a Trento in Serie A, Reggio Emilia travolge Sassari

Leggi su Oasport.it

Doppio giro di anticipi inA per quel che riguarda la ripresa del campionato alla 20a giornata.rientra dalla trionfale cavalcata di Torino, ma non festeggia dato cheguasta la festa; tutto facile invece percontro.DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-BERTRAM DERTHONA85-89spettacolare di: la capoclassifica è battuta e le speranze di playoff si riaccendono con forza estrema per la squadra di De Raffaele. Prime fasi decisamente lottate, almeno fino ai 3’10” dal termine del primo quarto, poi arriva nel finale la fiammata da parte dicon Niang, Zukauskas e Ford, il quale piazza la tripla del 24-18 dopo 10?.non demorde, però, con Weems e Denegri che rispondono presente. Biligha, Lamb, Niang e un Pecchia in gran forma lanciano un parziale che poi Ford arrotonda ulteriormente sul 38-27.