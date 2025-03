Basket A2 femminile l’Use Scotti Rosa batte il Torino 75-64

Leggi su Corrieretoscano.it

UseTeen75-64 (23-17, 49-23, 61-44)USE: Tarkovicova 6, Colognesi 7, Castellani 14, Antonini 9, Vente 23, Fiaschi, Ruffini 7, Cappelli ne, Ianezic, Ndiaye 6, Panchetti ne, Casini 3. All. Cioni (ass. Ferradini/Elmi)TEAM: Azzi 5, Popovic 21, Colli 10, Giacomelli 9, Jankovic 9, Censoplano ne, Paleari 10, Baima, Varaldi ne, Tortora 5, Isoardi. All. Corrado (ass. Caron/Lombardo/D’Aloia)ARBITRI: Antimiani e Menicali di MontegranaroEMPOLI –il75-64 e mette momentaneamente in un cassetto il suo finora splendido campionato per buttarsi anima, corpo e testa alle finali di Coppa Italia.Nella vetrina di Roseto degli Abruzzi arriva una squadra tirata a lucido, con Vente ancora grande protagonista, Castellani su ottimi livelli e via via tutte le altre che hanno portato la squadra stabilmente nel quartetto di testa.