Baseball e softball: definiti gli staff dell'Italia per tutte le selezioni nazionali

in maniera completa glidelle variedi. A ratificarli l’ultimo Consiglio Federale presieduto da Marco Mazzieri; si entra sempre più nel vivo di una stagione che dovrà dire molto sotto diversi aspetti nell’uno e nell’altro senso.Partiamo dalla Nazionale maggiore di, l’Elite: con Francisco Cervelli da manager ci saranno Alessandro Maestri (già pezzo di storia d’azzurro) come pitching coach, Tomas Bison, Michele Gerali come coach, Marco Mennella come trainer.L’Under 23 avrà Claudio Biagini come bench coach: con lui Roberto Corradini pitching coach, Tomas Bison, Cristian Gnudi e Alessandro Fanfoni come coach e ancora Marco Mennella come trainer. L’Under 18 vedrà Claudio Corradi bench coach, Gianluca Poli pitching coach, Alberto Furlani e Juan Pablo Angrisano coach, Enrico Lembo trainer.