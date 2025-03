Noinotizie.it - Bari-Sampdoria 1-1, Taranto già retrocesso, Casarano-Nocerina 1-1 Calcio: le squadre pugliesi oggi

1-1. Vantaggio dei liguri nel primo tempo, pareggio deinella ripresa.con 38 punti al margine della zona playoff del campionato didi serie B, la(30) prova a tirarsi fuori dalla zona playout.In serie C girone C l’Audace Cerignola ha superato 2-1 il Trapani e, con 60 punti in classifica, mantiene la testa con cinque lunghezze di vantaggio sull’Avellino secondo. Ila quota -6 è già matematicamentein serie D da una settimana, avendo 31 punti di ritardo rispetto al Messina terzultimo e in questo turno non ha neanche giocato con il Crotone, dato il deferimento per la questione stipendi. La prospettiva tutt’altro che improbabile è la radiazione.Serie D girone H: Brindisi-Virtus Francavilla Fontana 1-1,1-1, Palmese-Angri (ore 12); Costa d’Amalfi-Città di Fasano 0-0, Fidelis Andria-Manfredonia 0-1, Gravina in Puglia-Nardò 2-0, Ischia-Francavilla in Sinni 1-0, Martina-Matera 1-0, Palmese-Angri 1-1, Real Acerrana-Ugento 1-1.