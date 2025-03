Ilrestodelcarlino.it - Bar di viale Buozzi, emanato il bando per l’assegnazione

Ci sarà tempo fino alle ore 13 di lunedì 17 marzo, per partecipare aldi gestione del bar ‘’. Alcuni giorni fa infatti l’amministrazione ha ufficialmente avviato le procedure per: una questione che nei mesi scorsi è stata più volte oggetto di critiche da parte della minoranza, che avrebbe voluto definire diversamente il punto sui lavori, per poi affidare il bene. Adesso, in ogni caso, l’iter è partito. La concessione riguarda la gestione del manufatto e della porzione di spazio esterno retrostante, da adibire a esercizio stagionale di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed eventuali attività accessorie. Attività che, una volta partite, potranno svolgersi entro un periodo fissato con ordinanza sindacale e cioè, come nel 2024, dal 16 marzo al 15 novembre.