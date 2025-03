Gossipnews.tv - Ballando Con Le Stelle Raddoppia: La Decisione Della Rai!

La Rai ha deciso di fare un regalo a tutti i fan di “con le”: Milly Carlucci ha un annuncio importante. Ecco di che cosa si tratta!Per celebrare due decenni di successi,con lepotrebbe presto tornare in una veste tutta nuova. Secondo le voci che circolano negli ambienti televisivi, si sta lavorando a uno spin off speciale per festeggiare questo storico traguardo. A guidare il progetto ci sarebbe ancora una volta Milly Carlucci, pronta a riportare sul palco alcuni dei protagonisti che hanno fatto la storia dello show.Le anticipazioni parlano di un format diverso dal solito, con un focus tutto particolare. Non sarà una semplice gara tra vip e maestri, bensì una sorta di sfida interna tra ballerini professionisti, selezionati attraverso un vero e proprio provino in diretta.