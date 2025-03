Iltempo.it - Bagnasco strapazza chi chiede le dimissioni del Papa: “È fuori luogo, siamo compatti”

Leggi su Iltempo.it

Non c'è motivo di parlare di, tanto meno del dopo. Il collegio cardinalizio «è compatto attorno alper pregare per una guarigione il più possibile veloce e completa». A tracciare la linea in un'intervista a Repubblica è il cardinale Angelo, arcivescovo emerito di Genova ed ex presidente della Cei. «La preoccupazione c'è,vicini al Santo Padre tutti quanti, e questa è una bellissima testimonianza. Spero, anzi sono sicuro, che ilsenta l'abbraccio non solo da parte della Chiesa cattolica ma di tutta la cristianità e del mondo intero che lo stima. Il collegio cardinalizio è compatto attorno al Santo Padre e sta pregando per una guarigione il più possibile veloce e completa». Venerdì una nuova crisi respiratoria, ieri la situazione diFrancesco era più stabile.