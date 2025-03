Oasport.it - Bagnaia sconsolato: “Marquez ha giocato, io sono stato a guardare”

Terzo in qualifica, terzo nella Sprint e terzo in gara. Un weekend abbastanza anonimo a Buriram per Francesco, distante dalle prestazioni del nuovo compagno di squadra Marcma leggermente inferiore anche ad Alex(che guida la Ducati GP24 del team Gresini) in occasione del Gran Premio di Thailandia che ha aperto il Mondiale MotoGP 2025.“Mi mancava qualcosa come velocità. Ci ho provato ma ogni volta che mi avvicinavo un po’, soprattutto quando Marc si è fatto passare e Alex dettava il ritmo andando un po’ più piano, dovevo rallentare e lasciarli allungare un po’ per via delle gomme. O ne hai tanto di più come Marc, che oggi stava giocando con noi, oppure fai molta fatica perché appena ti avvicini devi lasciare andar via chi ti precede. È un peccato, ma dopo i test e questo weekend nonsoddisfatto ma va bene così“, dichiara Pecco ai microfoni di Sky Sport.