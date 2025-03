Ilrestodelcarlino.it - Bagarre in consiglio sui Mutoid: "Ora un piano serio per salvarli"

"Idevono restare a Santarcangelo". L’appello per gli artisti lanciato l’altro ieri dalè bipartisan, unisce i consiglieri di destra e sinistra. Ma opposizione e maggioranza si dividono sul come evitare lo sfratto ai, dopo la sentenza deldi Stato che ha giudicato "abusive" le abitazioni degli artisti (ricavate da vecchi camion, roulotte e container). Tanto che l’ordine del giorno avanzato da Pd, Più Santarcangelo e Pensa-Una mano per Santarcangelo è stato approvato solo con i voti della maggioranza: contrari i consiglieri di Alleanza civica e Berlati, astenuti quelli di Fratelli d’Italia. L’ordine del giorno approvato l’altra sera impegna la giunta a "individuare soluzioni che, nel rispetto di quanto stabilito dalla sentenza deldi Stato, garantiscano la permanenza e l’operato deinel territorio di Santarcangelo".