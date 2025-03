Sport.quotidiano.net - Baby Reggiana. La Primavera incassa un punto a Chiavari

Leggi su Sport.quotidiano.net

VIRTUS ENTELLA 11 VIRTUS ENTELLA: Maioli, Marchetti, Lagomarsino, Bottaro, Busicchia, Giovannetti, Mattioli, Dayan, Djabi, Tiana (24’ st Traniello), Martinelli (19’ st Perrone). A disp. Guidi, Bottone, Calitoiu, Cargioli, Dimatteo, Maallah, Mosca, Saia. All. Melucci.: Rubboli, Ferretti (44’ st Zingone), Maggiore, Meringolo, Agnesini, Gueye (40’ st Alfani), Pigati, Shaibu (1’ st Biolchi), Kljajic, Tessitori, Fitto (35’ st Sula). A disp. De Falco, Silipo, Penta, Legati, Natale, Fontanini, Majdenic. All. Turrini. Arbitro: Esposito di Napoli. Reti: 6’ Lagomarsino (V); 1’ st Agnesini (R). Note: ammoniti Dayan (V) e Tessitori (R). Prosegue anche in Liguria il buon momento delladella(19). Il secondo pari di fila, nonché terzo risultato utile consecutivo, arriva in rimonta sul campo della Virtus Entella (35), quarta forza del torneo: i padroni di casa passano in vantaggio dopo una manciata di minuti col loro capitano, Lagomarsino, ma gli ospiti la raddrizzano in apertura di ripresa, con Agnesini lesto a battere Maioli per il gol del definitivo 1-1.