Azione d’amato eletto segretario di roma

È statooggi all’unanimità dall’assembleana di, alla presenza di Carlo Calenda, il nuovodiCapitale, Alessio.“Da oggi ci sarà da parte dei consiglieri comunali e municipali diun rinnovato impegno affinchési doti al più presto del termovalorizzatore per la chiusura del ciclo dei rifiuti e l’abbassamento della TARI. Apprezziamo i segnali di riduzione che provengono dalla Giunta capitolina, ma sono ancora insufficienti per famiglie e imprese. Auspico che, su questo come su altri temi, ci sia la giusta attenzione alle nostre istanze da parte del sindaco Gualtieri. La nostra postura sarà sempre sul merito dei provvedimenti e l’apertura di credito nei confronti del sindaco Gualtieri sarà commisurata alle risposte concrete. A partire dalla centralità della sicurezza, tema che non può essere lasciato alla destra sovranista: lavorare per una città più decorosa, più illuminata, con maggiore attenzione alle periferie e alla sicurezza stradale.