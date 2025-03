Lanazione.it - “Azione Arezzo fa la sua parte per manifestare contro L’aggressione verbale di Donald Trump e del suo vice Vance contro Volodymyr Zelensky”

Leggi su Lanazione.it

, 2 marz 2025 – “fa la suaperdie del suonello Studio Ovale, davanti la stampa, non e? stata solo una mancanza di rispetto, ma un vero e proprio atto di bullismo politico nei confronti di un leader coraggioso che guida un popolo che da tre anni difende strenuamente la sua liberta? da un dittatore assassino. Non e? possibile restare in silenzio einvita tutti gli aretini a trovarsi in piazza Risorgimento alle ore 17:00 pertutti coloro che vogliono calpestare la libertà dei popoli Possiamo scegliere se essere vassalli di autocrati e oligarchi o emanciparci, combattere per la nostra liberta? e dare forma agli Stati Uniti d’Europa. E? giunto il momento di dimostrare di avere coraggio e di difendere le liberta? democratiche che abbiamo ereditato.