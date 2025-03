Dayitalianews.com - Ayah manca da casa da ieri: secondo la famiglia la 26enne potrebbe avere bisogno di aiuto. Ricerche in tutto il Lazio

Proseguono leper Krdi, una giovane di 26 anni, scomparsa dalla sua abitazione a Latina il 1° marzo 2025.le informazioni fornite dall’associazione Penelope, la ragazza si era allontanata per raggiungere ladi riposo San Francesco di Latina, ma da quel momento non si hanno più sue notizie.Ultimi avvistamenti e possibili spostamentisi è allontanata a piedi, portando con sé il telefono cellulare. Per questo motivo, gli inquirenti ipotizzano che possa trovarsi nelle stazioni di autobus o metro, forse nel tentativo di spostarsi in un’altra città. Chiunque l’abbia vista o abbia informazioni utili è invitato a contattare le autorità.Descrizione della scomparsaKrdiè di cittadinanza siriana, alta 1,64 m, con corporatura media. Al momento della scomparsa indossava:Velo nero come copricapoGiacca nera e grigiaJeansScarpe da ginnastica biancheBorsa neraL’appello della: “di”I familiari e gli amici sono molto preoccupati per il suo stato di salute e fanno appello alla solidarietà di chiunque possa averla vista.