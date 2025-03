Juventusnews24.com - Avellino Juventus Next Gen LIVE: Adzic titolare, torna Afena-Gyan in avanti. Le scelte ufficiali di Brambilla

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24Gen Giugliano: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 29ª giornata di Serie C 2024/25LaGenin campo per continuare la striscia di risultati utili consecutiva contro la seconda forza del girone C di Serie C: l’news24 segueil match dei bianconeri di.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTAGen 0-0: sintesi e moviola(di Enrico Pecci)Aggiornamenti a partire dalle 12:30 Migliore in campoGen: a fine partitaGen 0-0: risultato e tabellino(4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Cagnano; De Cristofaro, Palmiero, Sounas; Panico; Lescano, Patierno. All. R. Biancolino.