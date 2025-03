Juventusnews24.com - Avellino Juventus Next Gen 2-1 LIVE: recupero, ultimi assalti dei bianconeri

di RedazioneNews24Gen Giugliano: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 29ª giornata di Serie C 2024/25LaGen torna in campo per continuare la striscia di risultati utili consecutiva contro la seconda forza del girone C di Serie C: l’news24 segueil match deidi Brambilla.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTAGen 2-1: sintesi e moviola(di Enrico Pecci)1? Fischio d’inizio – È cominciataGen.3? GOL DELL’– Cross dalla destra che trova in area Lescano, che batte Daffara. La posizione di partenza dell’attaccante sembra di netto fuorigioco, ma il guardalinee non segnala l’infrazione. Padroni di casa in vantaggio.