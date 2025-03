Juventusnews24.com - Avellino Juventus Next Gen 1-0 LIVE: padroni di casa subito avanti con Lescano

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24Gen Giugliano: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 29ª giornata di Serie C 2024/25LaGen torna in campo per continuare la striscia di risultati utili consecutiva contro la seconda forza del girone C di Serie C: l’news24 segueil match dei bianconeri di Brambilla.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTAGen 0-0: sintesi e moviola(di Enrico Pecci)1? Fischio d’inizio – È cominciataGen.3? GOL DELL’– Cross dalla destra che trova in area, che batte Daffara. La posizione di partenza dell’attaccante sembra di netto fuorigioco, ma il guardalinee non segnala l’infrazione.diin vantaggio.