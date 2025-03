Auto si schianta contro un muro morto 27enne a Cava de’ Tirreni

Leggi su .com

(Adnkronos) – L'finisce la sua corsaun, unmuore sul colpo e tre persone restano ferite, tra cui una ragazza in gravi condizioni. È quanto accaduto poco prima dell'alba ade', in provincia di Salerno. Marco Apostolico,di Castel San Giorgio, ha perso la vita nel tragico .L'articolosiunde’proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”