Auto contro guard-rail morto un 41enne

Un incidente mortale si è verificato all’alba a Fasano, in provincia di Brindisi. A perdere la vita è stato un uomo di 41 anni, che viaggiava a bordo di un furgoncino.Leggi anche: Tragico incidente, 33enne investe un ciclista:sul colpoIl mezzo finitoilPer cause ancora in fase di accertamento, il veicolo ha impattato violentementeil, senza lasciare scampo al conducente.Sul posto sono intervenuti i carabinieri, gli agenti della polizia locale di Fasano e i vigili del fuoco, impegnati nei rilievi e nella messa in sicurezza dell’area. L’esatta dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli investigatori.L'articolounproviene da The Social Post.