ATP Santiago 2025 Baez prova a ripetersi dopo Rio e affronterà Djere in finale

Saranno Sebastiane Lasloa giocarsi il titolo nell’ATP 250 didel Cile. Continua dunque il momento magico disulla terra rossa sudamericana, visto che l’argentino ha trionfato la settimana scorsa a Rio de Janeiro e punta alla doppietta tra Brasile e Cile. Dall’altra parte ci sarà Lasloalla sua sestadella carriera, con il serbo che addirittura non vince un torneo dall’ottobre 2020, quando nel periodo di ripresa dal Covid vinse a Santa Margherita di Pula contro Marco Cecchinato.Sembrava poter esserci un derby in, vista la presenza di tre tennisti argentini tra i quattro semifinalisti. Inveceha messo fine al cammino di Francisco Cerundolo, testa di serie numero uno, imponendosi in tre set con il punteggio di 6-1 4-6 6-3due ore e tre minuti di gioco.