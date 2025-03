Oasport.it - ATP Acapulco, Tomas Machac batte Alejandro Davidivoch Fokina e conquista il suo primo titolo

Leggi su Oasport.it

La prima volta di. Il ceco hato il suoATP in carriera e l’ha fatto sconfiggendo nel 500 di(Messico) lo spagnolo(n.48 del ranking). Dopo unset lottato, risoltosi al tie-break in favore del ceco (7-6 (6)), la seconda frazione non ha avuto storia eha potuto archiviare il tutto sullo score di 6-2 in 1 ora e 38 minuti di partita. Una vittoria significativa che permette al 24enne nativo di Beroun di entrare per la prima volta in carriera in top-20 da domani.Nelset entrambi i giocatori riescono a tenere con autorevolezza i propri turni al servizio., in particolare, col dritto fa i buchi per terra e sul finire della frazione costringe agli straordinari l’iberico. Il dodicesimo game si risolve ai vantaggi e Davidovichin qualche modo riesce a portare l’avversario al tie-break.