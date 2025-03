Oasport.it - Atletica, Daisy Osakue accarezza i 60 metri e vince gli Assoluti. Stagnaro promette bene a 15 anni

Leggi su Oasport.it

Splendida giornata di sole, dopo la pioggia caduta ieri, allo Stadio Guidobaldi di Rieti, dove è andata in scena la seconda e ultima giornata dei Campionati Italiani Invernali di lanci. La donna più attesa era, che ha rispettato il pronostico nel disco, imponendosi con la misura di 59.71 raggiunta al terzo turno. La piemontese ha così conquistato il quarto titolo consecutivo nella competizione, l’ottavo in carriera considerando anche i sigilli in versione estiva.L’azzurra, ottava alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha incrementato lo stagionale di 59.04 ed è tornata ad avvicinarsi ai sessanta. Da annotare il buon progresso didettadetti, 21enne che ha in chiuso in seconda posizione con 56.22, migliorando il vecchio personale di 55.83 (tuttora record nazionale juniores) e superando Emily Conte (terza con 54.