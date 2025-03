Sololaroma.it - Athletic ko prima della Roma, 1-0 a Madrid: bandiera giallorossa tra i locali

Giorno di partita per la, un nuovo esame per testare la maturità ed i progressi di una squadra che sta vivendo un ottimo momento di forma fisica e mentale. Servirà, ancora una volta, la spinta dell’Olimpico per battere il Como, squadra che che sta metabolizzando i dettami calcistici di Fabregas e vola in questa fase del campionato, aiutata anche da una classifica che le fa dormire sonni tranquilli. Serve vincere, per continuare la rimonta in campionato e per arrivare carichi al match contro l’Club, nell’andata degli ottavi di finale di Europa League.Baschi che avranno la fortuna di avere un giorno di riposo in più, avendo giocato ieri, ma il weekend risulta essere loro piuttosto amaro. Squadra di Valverde che era chiamata all’impresa sul campo dell’Atletico, una sfida chiave per la stagione posto che vincere, oltre che mettere una seria ipoteca sul 4° posto Champions, l’avrebbe clamorosamente lanciata nella bagarre al titolo.