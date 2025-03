Sololaroma.it - Athletic Club, Valverde: “Dobbiamo riprenderci per la partita con la Roma”

Lasi prepara ad affrontare il Como nella 27ª giornata di Serie A, ma inevitabilmente un occhio andrà anche alladi giovedì contro l‘, valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. La squadra basca è già scesa in campo in questo fino settimana, perdendo ieri per 1-0 contro l’Atletico Madrid al Wanda Metropolitano. Decisivo il gol di Julian Alvarez al 65?, mentre la squadra di Ernestoha sfiorato più volte il pareggio, colpendo ben 3 legni nell’ultimo quarto d’ora di gioco. Le parole diin conferenza stampaAl termine dellaha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa: “Abbiamo avuto le nostre occasioni, saremmo potuti andare in vantaggio e alla fine siamo andati molto vicini a ottenere un pareggio.