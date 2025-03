Bergamonews.it - Atalanta, uno 0-0 fatto di rimpianti. Ora arrivano i big match: ci vuole personalità

Bergamo. L’sbatte contro il muro Venezia e ne esce uno 0-0di. È da prima di Natale che non riusciamo a violare il Gewiss: fuori casa valanghe di reti, a Bergamo difficoltà enormi.Il Venezia è venuto a Bergamo col chiaro obiettivo di portare a casa la pelle: difesa a oltranza e ripartenze. In un contesto del genere, ormai lo sappiamo, la Dea fa fatica a giostrare e così è stato anche in questa occasione.Nonostante la vivacità di Cuadrado, schierato sin dal primo minuto, i primi 45 minuti sono stati abbastanza soporiferi, anche se i legni della porta avversaria hanno fermato due conclusioni di Zappacosta e del colombiano. Anche il Venezia ha avuto un’occasione colossale in contropiede che, buon per noi, ha malamente sciupato.La ripresa è stata molto più vivace e l’, seppur con gran fatica, è riuscita in diverse occasioni a perforare il muro lagunare, ma poi l’imprecisione sotto porta non ha consentito di segnare quella rete che, sono certo, avrebbe portato i tre punti.