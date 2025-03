Sport.quotidiano.net - Atalanta in crisi? Ederson dice la sua: “Se non segni, non vinci”

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bergamo 2 marzo 2025 - “Avevamo l’occasione di mettere Napoli e Inter in difficoltà, ma abbiamo ancora undici partite davanti”, spiega Jose’. All’indomani del pareggio casalingo a reti bianche contro il Venezia, il secondo consecutivo dopo quello con il Cagliari, in casasi guarda al bicchiere mezzo pieno, con un distacco rimasto ancora di tre punti dalla vetta dopo il pari tra Napoli e Inter. Dea che ha limitato i danni grazie al pari del Maradona, ma ha perso l’occasione di portarsi ad un attaccatura dalla vetta per un problema che si trascina ormai da oltre due mesi: la difficoltà a vincere in casa. Quattro punti in cinque gare interne di campionato nel 2025 e appena quattro gol segnati. “Noi entriamo sempre con la mentalità giusta per vincere ma anche contro il Venezia non siamo riusciti a segnare – racconta il centrocampista brasiliano .