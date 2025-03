Oasport.it - ASSALTO RESPINTO! Federica Brignone batte Gut-Behrami nello scontro diretto e vince il superG di Kvitfjell! Goggia sul podio

Leggi su Oasport.it

La Coppa del Mondo si avvicina sempre di più all’Italia.sferra un altro colponte nel duello a distanza con Lara Gut-per la sfera di cristallo. La valdostana completa nel miglior modo possibile la tre giorni di, trionfando nelodierno proprio davanti alla grande rivale, portando così a 251 punti il suo vantaggio nella classifica generale.Continua la stagione fenomenale di, salita per otto volte sul gradino più alto. In totale sono 35 le vittorie in carriera per la valdostana, con i podi che sono diventati 80, avvicinandosi sempre di più al record di Alberto Tomba (88). Il prossimo appuntamento della Coppa sarà ad Are in Svezia con in programma un gigante ed uno slalom, ma siasia Gut-saranno protagoniste solo nelle porte larghe.